Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μείωσε σε 2-1 τα σετ στον αγώνα του με τον Εμίλ Ρουουσοβόρι, όταν το ρολόι στη Μελβούρνη έδειχνε 2:11 το πρωί.

Η υπερβολή σε όλο της το μεγαλείο. Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Εμίλ Ρουουσοβόρι άρχισαν τον τελευταίο αγώνα της 5ης ημέρας του Australian Open λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τοπική ώρα.

Η ώρα είχε φθάσει στις δύο και 11 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο Μεντβέντεφ μείωσε σε 2-1 στα σετ, έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 55 λεπτών. Κι αν περίμενε κάπιοιος ο αγώνας να σταματήσει και να συνεχιστεί σε ανθρώπινες ώρες, γελάστηκε, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά μπροστά σε μερικές δεκάδες ξενύχτηδων. Ο Ρουουσοβόρι πήρε τα δύο πρώτα σετ με 6-3, 7-6(1) και ο Μεντβέντεφ με 6-4.

Trailing 2 sets down vs Ruusuvuori, Medvedev takes the 3rd one!



It's 2:11am in Melbourne... pic.twitter.com/KaNPGGt4cp