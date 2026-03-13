Βαθιά ανάσα πήρε η Γκλάντμπαχ, που επικράτησε 2-0 της Ζανκτ Πάουλι εντός έδρας και αποσπάστηκε τέσσερις βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη της Bundesliga.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητικοί στα πρώτα λεπτά και είχαν ευκαιρίες για να πάρουν το προβάδισμα ωστόσο το γκολ ήρθε εντέλει για τα Πουλάρια, που άνοιξαν το σκορ με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Στέγκερ στο 37ο λεπτό.

Στο 62', ήρθε και το δεύτερο τέρμα για τους γηπεδούχους, με τον Ονορά να σκοράρει με ωραίο διαγώνιο σουτ και να βάζει ακόμη πιο γερές βάσεις νίκης για την ομάδα του. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την Μπορούσια να παίρνει τους τρεις βαθμούς και τους ηττημένους να χάνουν για πρώτη φορά μετά από τρεις αγωνιστικές και να εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ - ισόβαθμοι με Μάιντς και Κολωνία, που βέβαια έχουν ένα ματς λιγότερο.