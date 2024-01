Η ατάκα του Απόστολου Τσιτσιπά στον Στέφανο, αμέσως μετά το νικητήριο πόντο στον αγώνα του με τον Τζόρνταν Τόμπσον.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Τζόρνταν Τόμπσον με 3-1 και συνεχίζει στη φάση των «32» στο Australian Open.

O Ελληνας παίκτης έχασε το πρώτο σετ, όμως μετά έβγαλε αντίδραση σε ένα παιχνίδι που είχε διάρκεια τριών λεπτών και 36 λεπτών.

Το άγχος ήταν εμφανές στο πρόσωπο του Τσιτσιπάς, γι αυτό και ο πατέρας του Απόστολος ξέσπασε μετά τον νικητήριο πόντο που έδωσε την πρόκριση, λέγοντας χαρακτηριστικά στον γιο του στους πανηγυρισμούς: «Είσαι ο καλύτερος, το' χεις».

