Τα πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά του Madrid Open σφάγισαν οι Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ, μετά τις επικρατήσεις τους επί των Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Ταλόν Γκρίκσπουρ αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα ο Μεντβέντεφ πήρε τη νίκη επί του Μπούμπλικ με 7-6 (3), 6-4 σε ένα ματς όπου είχε 17 winners και 10 αβίαστα λάθη. Ο Ρώσος τενίστας ήταν πολύ αποτελεσματικός στα break points, καθώς εκμεταλλεύτηκε τις τρεις από τις τέσσερις ευκαιρίες του. Στα προημιτελικά ο Νο.3 τενίστας του ταμπλό θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Γίρι Λεχέτσκα ή Ράφα Ναδάλ, οι οποίοι είναι προγραμματισμένο ν' αναμετρηθούν το βράδυ του Σαββάτου (30/4, 22.30).=

Quarter-finals at EVERY Masters 1000 event ✅ After Dimitrov in Miami, @DaniilMedwed completes the box set in Madrid - moving past Bublik 7-6(3) 6-4! #MMOPEN pic.twitter.com/UyHX2McvDc

Παράλληλα με τον Μεντβέντεφ, ο Αντρέι Ρούμπλεφ πήρε το εισιτήριο για την προημιτελική φάση. Ο έτερος Ρώσος αθλητής πρόσθεσε ακόμη μία νίκη χωρίς να χάσει σετ και επικράτησε του Ταλόν Γκρίκσπουρ με 6-2, 6-4, σε ένα ματς που πέτυχε 29 winners και 8 άσους κερδίζοντας το 97% των πόντων από το πρώτο σερβίς (32/33). Στα προημιτελικά θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Κάρλος Αλκαράθ και Γιαν Λέναρντ Στρουφ, που θα πάρουν αργότερα θέση στο court.

First Masters 1000 quarter-final of the year 🙌@AndreyRublev97 defeats Griekspoor 6-2 6-4 and will face the winner of Alcaraz/Struff next!#MMOPEN pic.twitter.com/Px1ML9lRYD