Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με νέα ανατροπή ξεπέρασε και το εμπόδιο του Τζόρνταν Τόμπσον (4-6, 7-6, 6-2, 7-6) και στον τρίτο γύρο του Australian Open θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Λούκα Βαν Ας (Νο79).

O Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει απτόητος στο Australian Open!

Οπως και στην πρεμιέρα με τον Μπεργκς, έτσι και σήμερα με τον Τζόρνταν Τόμπσον έχασε το πρώτο σετ, αλλά πήρε τρία στη σειρά (4-6, 7-6, 6-2, 7-6 σε τρεις ώρες και 36 λεπτά) και στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Λούκα Βαν Ας.

Ο Στέφανος ακόμη και στο σετ που έχασε δεν έπαιζε άσχημα, αλλά δεν μπορούσε να βρει ευκαιρίες στο σερβίς του Αυστραλού. Το σημείο κλειδί για την ανατροπή ήταν το tie break του δεύτερου σετ, όπου λίγο έλειψε να τα κάνει... μαντάρα, αφού το 6-3, έγινε 6-6, αλλά το πήρε με 8-6.

Στο τρίτο σετ βρήκε συνεχόμενα break point και έφτασε στην κατάκτησή του, ενώ στο τέταρτο, διάβασε σωστά το παιχνίδι του Τόμπσον ο οποίος σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ισοφαρίσει, ανέβαινε συνεχώς στο φιλέ και ο Τσιτσιπάς έβρισκε περάσματα για να του σπάσει πρώτος το σερβίς και εν τέλει να φτάσει στην πρόκριση στον τρίτο γύρο, έπειτα από ένα σετ θρίλερ όπου έχασε δύο match point στο σερβίς του και έσωσε 4 set point του αντιπάλου του και πάλι στο δικό του σερβίς, επιβιώνοντας στο tie break.

Στο ματς είχε 13 άσους , 54 winners αλλά και 45 αβίαστα λάθημ έναντι 5, 32 και 35 του αντιπάλου του.

Στο ξεκίνημα του ματς ο Τόμπσον βρήκε τρία break point, αλλά ο Στέφανος έμεινε όρθιος και με δύο μεγάλα πρώτα σερβίς, έκανε το 1-0.

Ο Αυστραλός ισοφάρισε εύκολα με εξαιρετικό πρώτο σερβίς, αλλά και ο Στέφανος κράτησε για το 2-1. Ακολούθησε ένα love game του Τόμπσον κι ένα εύκολο ακόμη game για τον Στέφανο, που έπαιζε στο μπάκχαντ τον αντίπαλό του, αναγκάζοντάς τον σε ορισμένα λάθη.

Στο 3-3, ο Τόμπσον έχασε άλλα δύο break point από το σερβίς του Στέφανου, ο οποίος όμως έκανε μετά δύο συνεχόμενα αβίαστα και ο Αυστραλός πήρε προβάδισμα 4-3 και το σερβίς στα χέρια του.

Ο Τόμπσον έφτασε εύκολα στο 5-3, στέλνοντας τον Τσιτσιπά να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Το έκανε και μάλιστα με love game, αλλά στο επόμενο, σημάδεψε τρεις φορές το φιλέ και ο Τόμπσον έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ αμφότεροι σέρβιραν εξαιρετικά και στα πρώτα 7 games κανείς δεν έφτασε σε break point, με τον Τσιτσιπά να έχει προβάδισμα 4-3 και 5-4 στη συνέχεια.

Εστειλε τον Τόμπσον να σερβίρει για πρώτη φορά για να παραμείνει σε σετ, κάτι που κατάφερε με ένα επιβλητικό love game. Μετέφερε όλη την πίεση στον Στέφανο που σέρβιρε το πιο κρίσιμο game του αγώνα, ως προς την έκβασή του, αφού με break θα ήταν μια ανάσα από το… 0-2 ο αντίπαλός του. Βρέθηκε πίσω με 15-30 και μία οριακή επιστροφή άουτ του Αυστραλού, τον γλίτωσε από το break point, για να κάνει στη συνέχεια το 6-5. Ο Τόμπσον έστειλε άνετα και αναμενόμενα μάλλον, το σετ στο tie break.

Εκεί, ο Τσιτσιπάς έκανε γρήγορα μίνι break για να προηγηθεί 2-0 και με έξυπνη επιστροφή έκανε το 3-0.

