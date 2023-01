Παρά την κριτική που δέχθηκαν οι διοργανωτές του Ασυτραλιανού όπεν, μετά το μεταμεσονύκτιο ματς μεταξύ Μάρεϊ και Κοκκινάκη το οποίο ολοκληρώθηκε στις 4 το πρωί, δεν έχουν σκοπό να κάνουν καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.

Ο επεισοδιακός αγώνας τένις, στο πλαίσιο του Αυστραλιανού όπεν, μεταξύ του Σκωτσέζου Άντι Μάρεϊ και του 26χρονου Αυστραλού Θανάση Κοκκινάκη με διάρκεια πέντε ωρών και 45 λεπτών ξεσήκωσε αντιδράσεις, πρώτα από τους ίδιους τους παίκτες και έπειτα από το κοινό.

Ο Μάρεϊ, που διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν δεν του επέτρεψαν να κάνει διάλειμμα για τουαλέτα, ανέφερε πως οι διοργανωτές τον έχουν βάλει να παίζει τα ξημερώματα και δεν του επιτρέπουν ούτε στην τουαλέτα να πάει. Φυσικά, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια από τους φιλάθλους που έκαναν λόγο για κακές συνθήκες αφού μόνο λογικό δεν ήταν να βλέπουμε αγώνα να διεξάγεται στις 4 τα ξημερώματα ενώ μεγάλες μορφές του τένις, όπως η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, σχολίασε επίσης αρνητικά το χθεσινό περιστατικό.

"It's a 𝐣𝐨𝐤𝐞... It's 𝐝𝐢𝐬𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐟𝐮𝐥!" 😡



Andy Murray is furious for not being allowed a bathroom break at the end of the fourth set during his late-night encounter against Thanasi Kokkinakis... #AusOpen | @andy_murray pic.twitter.com/Q56CjltfFA