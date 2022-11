Καλά νέα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς η κυβέρνηση της Αυστραλίας αποφάσισε να αρθεί η 3ετης απαγόρευση εισόδου στη χώρα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί κανονικά στο Australian Open!

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ήρθε σε συμφωνία με τους δικηγόρους του και η 3ετης απαγόρευση εισόδου στη χώρα αναιρέθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι θα ταξιδέψει κανονικά τον Γενάρη στη Μελβούρνη.

Ο Σέρβος τον περασμένο Ιανουάριο είχε απελαθεί καθώς οι Αρχές τον σταμάτησαν στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης επειδή ως ανεμβολίαστος δεν είχε δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Η υπόθεση πήγε δικαστικά, όπου ο Νόλε έχασε την υπόθεση και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμη grand slam.

Λίγες εβδομάδες μετά την απέλασή του, η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε, ανέφερε πως του επιβλήθηκε και 3ετης απαγόρευση εισόδου στην Αυστραλία, όπως προβλέπει ο νόμος για παράνομη απόπειρα εισόδου. Ο ίδιος και οι δικηγόροι του «πάτησαν» στο ότι η Πολιτεία της Βικτώρια του είχε ανάψει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει και τους τελευταίους μήνες γίνονταν διαπραγματεύσεις ώστε να πέσει αυτή η ποινή.

Σήμερα (15/11) ήρθαν σε συμφωνία και οι Αρχές αποφάσισαν να του επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα. Ακόμη δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο η είδηση έχει επιβεβαιωθεί από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της Αυστραλίας.

