Πολλή γκρίνια υπήρξε στον αγώνα του Ναδάλ με τον Σαποβάλοφ για μια θέση στα ημιτελικά του Australian Open.

Η ένταση δεν έλειψε στον αγώνα του Ντένις Σαποβάλοφ με τον Ράφαελ Ναδάλ για μια θέση στα ημιτελικά του Australian Open. Ο Ναδάλ χρειάστηκε 5ο σετ για να καταβάλει την αντίσταση του 22χρονου από τον Καναδά και να προκριθεί στα ημιτελικά του Australian Open.



Ο Σαποβάλοφ είχε αρκετά νεύρα στη διάρκεια του αγώνα, θεωρώντας προνομιακή τη μεταχείριση του διαιτητή καρέκλας (chair umpire) προς τον Ναδάλ.



Χαρακτηριστικές δύο στιγμές στο 2ο σετ. Η πρώτη πριν από το 1ο γκέιμ, με τον Σαποβάλοφ να κατευθύνεται προς τον διαιτητή και να απευθύνει σε έντονο ύφος τα παράπονά του για τον χρόνο που παίρνει.

«Ξεκινάτε το χρόνο 45 δευτερόλεπτα και δεν είναι έτοιμος να σερβίρει. Πρέπει να τον τιμωρήσεις. Δεν είναι έτοιμος να παίξει. Με δουλεύετε; Είστε διεφθαρμένοι. Είστε όλοι διεφθαρμένοι» είπε ο Σαποβάλοφ.

"You guys are all corrupt!" Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena.



Στο επόμενο γκέιμ υπήρξαν νέα παράπονα από τον Καναδό, για το χρόνο που χρειάζεται ο Ναδάλ για να σερβίρει και χρειάστηκε οι δυο τους να τα πουν για λίγα δευτερόλεπτα στο φιλέ.

After clashing with the umpire for a second time, Shapovalov has been met in the middle of the court by his opponent Rafael Nadal to sort out business.