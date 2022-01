Μεγάλη πρόκριση για τον Τσιτσιπά που από 1-2 γύρισε το ματς σε 3-2 με τον Φριτζ και παίζει με τον Σίνερ στα προημιτελικά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε και είναι στα προημιτελικά του Australian Open.

Μετά από τρομερή μάχη με τον Τέιλορ Φριτζ, έκανε την ανατροπή από 1-2 και πήρε την πρόκριση με 3-2 σετ (4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4) μετά από 3 ώρες και 24 λεπτά. Γύρισε ένα ματς στο οποίο έπαιξε άσχημα με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, όμως βρήκε τον τρόπο να γυρίσει την κατάσταση.

The love affair Down Under continues @steftsitsipas defeats Taylor Fritz 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4 to advance to his third #AusOpen quarterfinal.#AO2022 pic.twitter.com/mt3IPutHxe