Ο Μαξίμ Κρέσι έβαλε δύσκολα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ, αλλά ο Ρώσος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την 8αδα στη Μελβούρνη.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Αμερικανό Μαξίμ Κρέσι, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στα προημιτελικά του Australian Open.

Ο Ρώσος, Νο2 στον κόσμο, έπαιζε με τον Αμερικανό που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την φετινή χρονιά και βρίσκεται στο Νο70 του κόσμου και χρειάστηκε 4 σετ για να τον κερδίσει. Πήρε την δυσκολότερη πρόκριση ως τώρα στο τουρνουά με 3-1 σετ (6-2, 7-6, 6-7, 7-5) έπειτα από 3,5 ώρες αγώνα.

Ο Μεντβέντεφ είχε δυσκολίες απέναντι στο σερβίς του αντιπάλου του, ο οποίος είχε 18 άσους, αλλά και 18 διπλά λάθη, με ένα από αυτά να του κοστίζει το ματς. Παρά το γεγονός ότι ο Κρέσι είχε 75 winners (60 ο Ρώσος), o Μεντβέντεφ με μόλις 11 αβίαστα λάθη (49 είχε ο Αμερικανός) κατάφερε να φτάσει στην πρόκριση.

Στο νικητήριο σετ, ο Μεντβέντεφ εκμεταλλεύτηκε διπλό λάθος του Κρέσι στο 5-5 και έφτασε σε break point, το οποίο και πήρε για να σερβίρει στη συνέχεια, κλείνοντας το ματς με love service game.

Πάντως για ένα ακόμη ματς ήταν προκλητικός απέναντι στον αντίπαλό του, καθώς σε μία στιγμή όπου δεν μπορούσε να επιστρέψει τα σερβίς και τα βόλεϊ του αντιπάλου του, φώναξε πως ο τρόπου που παίζει ο Κρέσι είναι βαρετός...

This is so boring pic.twitter.com/mbl9E9xmp4