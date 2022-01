O Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζει στον τρίτο γύρο μετά τη νίκη του με 3-1 σετ επί του Κύργιου, αλλά το... ψωμί ήταν στις κερκίδες.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κέρδισε τον Νικ Κύργιο στο σημαντικότερο ματς της ημέρας στο Australian Open.

Ο Ρώσος, Νο2 στον κόσμο, επικράτησε με 3-1 σετ (7-6, 6-4, 4-6, 6-2) του Αυστραλού, αλλά αν κάτι άξιζε περισσότερο από αυτό το ματς, ήταν η κόντρα του με την κερκίδα σχεδόν σε όλη την διάρκεια του ματς.

Σε αρκετά σημεία όταν πήγαινε για δεύτερο σερβίς τον γιούχαραν, με τον ίδιο να έχει ένα παγωμένο βλέμμα σε βαθμό που προσπαθούσε να τους δείξει ότι... δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και όταν τελείωσε το ματς τους έκανε νεύμα να... ηρεμήσουν δείχνοντας ότι αυτός είναι το «αφεντικό» ακόμη κι αν παίζει εκτός έδρας.

Medvedev vs. the Arena, and it's Medvedev who won.#AusOpen pic.twitter.com/AOPXb8pPJh