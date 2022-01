Ο Αντρέι Ρούμπλεφ συνεχίζει να παίζει εξαιρετικά στη Μελβούρνη, την ώρα που ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν αποκλείστηκε από το Νο175 του κόσμου.

Ο Αντρέϊ Ρούμπλεφ, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε μία ώρα και 47 λεπτά για να προκριθεί στον 3ο γύρο του Australian Open.

Ο Ρώσος τενίστας επικράτησε του Λιθουανού, Ρίκαρντ Μπεράνκις με 3-0 σετ (6-4, 6-2, 6-0) και στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Μάριν Τσίλιτς (Νο 27) που ξεπέρασε το εμπόδιο του Σλοβάκου Νόμπερτ Γκόμπος με 3-1 σετ (6-2, 6-3, 3-6, 7-6).

Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας έγινε με τον αποκλεισμό του Ντιέγκο Σβάρτσμαν. Ο Αργεντινός, Νο13 στο ταμπλό, ηττήθηκε από τον Αυστραλό Νο175 στον κόσμο, Κρίστοφερ Ο’Κόνελ, με 3-0 σετ.

