Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαγόρασε το 80% εταιρείας που αναπτύσσει θεραπεία κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος απελάθηκε από την Αυστραλία και δεν παίζει στο Australian Open αποκαλύφθηκε ότι είχε εξαγοράσει το 80% εταιρείας στη Δανία η οποία εργάζεται για την παρασκευή φαρμάκου για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Ο διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιβάν Λονκάρεβιτς, μιλώντας στο Reuters αποκάλυψε ότι ο Νόλε αγόρασε το 80% των μετοχών τον Ιούνιο του 2020, αλλά αρνήθηκε να μιλήσει για το ποσό. Συγκεκριμένα, το 40,8% των μετοχών είναι στο όνομα του Σέρβου τενίστα και το 39,2% στο όνομα της συζύγου του, Γελένα Τζόκοβιτς.

Η εταιρεία αναπτύσσει που ονομάζεται QuantBioRes αναπτύσσει ένα πεπτίδιο, το οποίο εμποδίζει τον κορονοϊό να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα, και αναμένεται να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι.

