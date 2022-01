Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open ο Τσιτσιπάς κόντρα στον ανερχόμενο Μπάεζ (3-1 σετ).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Σεμπάστιαν Μπάεζ, αλλά τελικά πήρε το εισιτήριο για την τρίτη φάση του Australian Open.

Το Νο4 του κόσμου αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τον Μπάεζ που έπαιζε για πρώτη φορά με παίκτη του Top10 και μπήκε στο court αποφασισμένος, καθώς δεν είχε να χάσει τίποτα. O Στέφανος ωστόσο πήρε την νίκη με 3-1 σετ (7-6, 6-7, 6-3, 6-4) και συνεχίζει στην διοργάνωση.

Ο Μπάεζ έπαιξε εξαιρετικά για δύο σετ, με τον Στέφανο να ανεβάζει επίπεδο από το τρίτο σετ για να φτάσει στην πρόκριση.

Serving up a big win 🇬🇷 @steftsitsipas holds off a determined Sebastian Baez to advance 7-6(1) 6-7(5) 6-3 6-4. #AusOpen • #AO2022 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/cLB9s8MdxJ

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έκανε ο Τσιτσιπάς με love service game σε λιγότερο από ένα λεπτό. Στο σερβίς του αντιπάλου του ήταν στο 0-40, αλλά έχασε και τις τρεις ευκαιρίες για break, με τον Αργεντινό να ισοφαρίζει. Ο Στέφανος πήρε και πάλι προβάδισμα με τον Μπάεζ να κάνει 3 αβίαστα λάθη στο τρίτο game του ματς.

Ο Τσιτσιπάς πέταξε στα σκουπίδια ένα ακόμη 0-40 και έχασε άλλα τέσσερα break point στο game για να γίνει το 2-2. Εκανε το 3-2 όμως με λάθος σε επιστροφή αντιπάλου του. Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα δύο games με τον Στεφ να κάνει με άσο το 4-3 κρατώντας εύκολα και πάλι το σερβίς του.

Ο Μπάεζ βρήκε τρόπο να κάνει το πρώτο break στο ματς από λάθη του Τσιτσιπά και να σερβίρει για το σετ στο 5-4. Ο Ελληνας τενίστας όμως πήρε πίσω το break αμέσως χάρη σε λάθος του Αργεντινού και στη συνέχεια το Νο4 του κόσμου πήρε προβάδισμα με 6-5 χάρη στο πολύ καλό του πρώτο σερβίς. Ο Μπάεζ κράτησε και το σετ οδηγήθηκε στο tie break.

Εκεί ξεκίνησε εκπληκτικά και με δύο μπρέικ στο σερβίς του αντιπάλου του, προηγήθηκε με 5-0 και τελείωσε το σετ με 7-1 για να κάνει το 1-0 στα σετ.

Ο Μπάεζ κράτησε το σερβίς του και με λάθος επιστροφή του Τσιτσιπά έκανε το 1-0. Με ισχυρό μπάκχαντ έκανε το 1-1 ο Στέφανος, με άσο ο Μπάεζ πήρε προβάδισμα 2-1.

Το 2-2 έγινε από αβίαστο λάθος του Αργεντινού, που όμως κράτησε το σερβίς του με δύο αβίαστα λάθη στο μπάκχαντ του Τσιτσιπά.

Ο Ελληνας άσος κράτησε το σερβίς του για το 3-3, αλλά με άσο ο 21χρονος αντίπαλός του έκανε το 4-3. Δεν άλλαξε τίποτα στα άλλα δύο γκέιμ με τον Στέφανο να είναι πίσω 5-4 και να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Με άσο και ένα στοπ βολέ ισοφάρισε σε 5-5. Με καλό σερβίς οι δυο τους οδηγήθηκαν σε νέο tie break.

A new to keep your eyes on @sebaabaez7 is putting on a show against Tsitsipas #AusOpen • #AO2022

@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/q6CN0R9Kr8