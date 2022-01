Ο Τζον ΜακΕνρό τοποθετήθηκε με το… δικό του στυλ στην υπόθεση Τζόκοβιτς.

Με το γνωστό… αθυρόστομο στυλ του, ο Τζον ΜακΕνρό είπε την άποψή του για την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μιλώντας στο ESPN ανέφερε πως ο Σέρβος γνώριζε από την αρχή την κατάσταση, αλλά αποφάσισε να πάει και τα έριξε στους Αυστραλούς για τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Είναι αστείο όλο αυτό που συνέβη τις τελευταίες 12 ημέρες. Και λυπηρό το πως τελείωσε. Πρόκειται για μαλ@@@ες. Όταν αποφασίζει να μην κάνει το εμβόλιο και η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορείς να μπεις στη χώρα ανεμβολίαστος, εκεί τελειώνει η ιστορία» είπε αρχικά ο Αμερικανός θρύλος του τένις.

«Αποφάσισε όμως πως θέλει να πάει. Εχει ισχυρά πιστεύω. Είναι ένας τύπος που έχει κερδίσει 9 φορές εκεί. Και του δίνω το χέρι γιατί τα δίνει όλα. Μιλάμε για έναν τενίστα που πάει να σπάσει το ρεκόρ των Ναδάλ και Φέντερερ και αποφασίζει να το κάνει λέγοντας πως θα πάει ανεμβολίαστος και θα κάνω ότι χρειαστεί για να παίξω. Κόλλησε κορονοϊό και πήρε εξαίρεση. Δεν μπορείς να του λες να πετάξει για την Αυστραλία και μετά να το παίρνεις πίσω. Γι’ αυτό είναι όλοι στα… όπλα. Του έδωσαν εξαίρεση να παίξει. Δεν μπορείς να του κάνεις ότι του έκανες μετά. Είναι αστείο όλο αυτό» πρόσθεσε.

Tennis legend John McEnroe calls the treatment of Novak Djokovic "total BS" live on ESPN as he defended the world number one pic.twitter.com/kcS7quId0z