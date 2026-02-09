Η Αλβέρκα έβαλε δύσκολα στην Μπενφίκα, όμως η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη πήρε εντός έδρας νίκη με σκορ 2-1 στο φινάλε.

Η Αλβέρκα πήγε στο Ντα Λουζ με όρεξη για ζημιές, ωστόσο οι Μπενφίκα επικράτησε 2-1 στο τέλος και βρέθηκε στο -6 από την κορυφή της βαθμολογίας της Primeira Liga, ενόψει του δευτεριάτικου ντέρμπι Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε το προβάδισμα με γκολ του Σιέντελρουπ στο 16', ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το Φιγκεϊρέδο με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στο δεύτερο μέρος αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ (60'), με τους Αετούς να παίρνουν εντέλει τους τρεις βαθμούς της νίκης χάρη σε κεφαλιά του Καμπράλ στο 86'.

Η ήττα αυτή άφησε την Αλβέρκα στη δέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα, την ώρα που η Μπενφίκα παραμένει αήττητη και όσο ζει... ελπίζει για τον τίτλο του πρωταθλήματος.