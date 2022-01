Μετά την παρουσία του στο Μεταναστεύσεων και στο γραφείο των δικηγόρων του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε σε ξενοδοχείο κράτησης. Στις 01:30 τα ξημερώματα (Ελλάδος) η δίκη για την βίζα του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Πίσω στα ίδια ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας είχε μία «γεμάτη» μέρα στην Μελβούρνη, η οποία κατέληξε πίσω σε ξενοδοχείο κράτησης παράτυπων μεταναστών.

Το Νο1 του κόσμου, αφού έδωσε τις εξηγήσεις στους ανθρώπους του υπουργείο Μετανάστευσης, πήγε στο γραφείο των δικηγόρων του και μετά από τέσσερις περίπου ώρες, συνοδεία δύο αστυνομικών μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο κράτησης παράτυπων μεταναστών στην περιοχή του Κάρλτον.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y