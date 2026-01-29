«Δεν μπορείς να κάνεις "Α α για"»: Η τρελή παρατήρηση στη Σαμπαλένκα από τη διαιτήτρια!

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, εκνευρίστηκε με την διαιτήτρια της αναμέτρησης, η οποία της επέβαλε ποινή, επειδη...γρύλισε.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα εξασφάλισε τη θέση της στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν γυναικών μετά από μια σπουδαία νίκη επί της Ελίνα Σβιτολίνα το πρωί της Πέμπτης (29/01). Η νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 2-0 στα σετ (6-2, 6-3) σε έναν αγώνα που διήρκησε λιγότερο από 80 λεπτά στο «Rod Laver Arena» της Μελβούρνης.

Ένα από τα highlights της αναμέτρησης ήταν ο «διαπληκτισμός» που δημιουργήθηκε στις αρχές του τέταρτου αγώνα, όταν η Σαμπαλένκα έχασε έναν πόντο. Πιο συγκεκριμένα η 27χρόνη τενίστρια χτύπησε μια βαθιά μπάλα, που για λίγο φαινόταν ότι θα έβγαινε άουτ, πριν εν τέλει καταλήξει μέσα, αλλά ακριβώς τη στιγμή που η Σβιτολίνα την χτύπησε πίσω, η διαιτητής Λουίζ Αζεμάρ Ένγκζελ παρενέβη και τιμώρησε τη Λευκορωσίδα με hindrance (παρεμπόδιση, εξαιτίας φωνής που διακόπτουν τον αντίπαλο).

Η Σαμπαλένκα αμέσως υποστήριξε την υπόθεσή της, λέγοντας ότι ήταν η συνηθισμένη της γκρίνια, και ζήτησε επανεξέταση. Μετά την επανεξέταση, η διαιτητής επέμεινε στην αρχική της απόφαση, λέγοντας ότι η αθλήτρια έκανε έναν επιπλέον θόρυβο μετά το κανονικό της γρύλισμα.

«Λες 'ααα, α-για'... Για μένα αυτό είναι εμπόδιο, επειδή δεν κάνεις τον κανονικό ήχο», τόνισε η Ένγκζελ.

Aryna Sabalenka received a hindrance call from the umpire during her match against Elina Svitolina at the Australian Open.



Aryna requested video review.



The umpire says that she made a noise in the middle of the point after her initial grunt.



“You went ‘UH - AYA’… you… pic.twitter.com/6QoJP1i2b9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

«Δεν ένιωσα ότι ήταν εμπόδιο, ένιωσα ότι είχε γρυλίσει έτσι στο παρελθόν σε τόσες πολλές άλλες περιπτώσεις. Για μένα, ήταν μια μικρή έκπληξη. Νομίζω ότι ακόμη και η Σβιτολίνα ήταν έκπληκτη, δεν ήταν σίγουρη τι ακριβώς συνέβη. Όλοι φαίνονται έκπληκτοι εδώ κάτω», σημείωσαν οι σχολιαστές στο World Feed (επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που καλύπτει τη δράση στους αγώνες).

Η Σαμπαλένκα εν τέλει δέχτηκε το σφύριγμα, αλλά είχε περισσότερες συζητήσεις με τη διαιτήτρια μετά το πόντο. Το περιστατικό φάνηκε ότι της έκανε καλό πάντως, καθώς μετά από αυτό ανέβασε κατακόρυφα «στροφές», συγκεντρώθηκε και σφράγισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.