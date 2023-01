H Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε την υπέρβαση στην καριέρα της και αφού κέρδισε με 2-0 σετ (7-6, 6-2) την Μάγκντα Λινέτ, θα αγωνιστεί το Σάββατο κόντρα στην Ριμπάκινα, στον πρώτο τελικό καριέρας σε grand slam.

H Αρίνα Σαμπαλένκα θα είναι η δεύτερη φιναλίστ του τελικού στο Australian Open!

Η Λευκορωσίδα έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε της Μάγκντα Λινέτ με 2-0 σετ (7-6, 6-2 σε 1 ώρα και 33 λεπτά) και θα βρει το Σάββατο στον τελικό την Ελενα Ριμπάκινα, σε ένα ματς που το σερβίς θα πάρει... φωτιά.

Stunning, Sabalenka



The No.5 seed will play Elena Rybakina for the women's singles title!@SabalenkaA • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/gjjCFJZ0SD