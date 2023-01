Australian Open: Σαρωτική Πεγκούλα, προκρίθηκε σε 59 λεπτά

Το δύο στα δύο έκαναν οι Αμερικανίδες το πρωί στη Μελβούρνη, με την Τζέσικα Πεγκούλα και την Κόρι Γκοφ να προκρίνονται στον δεύτερο γύρο.

Σε τρομερή κατάσταση είναι η Τζέσικα Πεγκούλα η οποία ξεκίνησε την πορεία της στο Australian Open, χάνοντας μόνο ένα game στο πρώτο ματς!

Η Ρουμάνα Γ. Κριστιάν, το μόνο που κατάφερε ήταν να πάρει ένα game στο δεύτερο σετ, απέναντι στην πιο φορμαρισμένη παίκτρια στο Tour, με την Πεγκούλα να τελειώνει το ματς σε 59 λεπτά (6-0, 6-1)!

Absolutely ruthless @JLPegula breezes past Cristian in under an hour.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/qabbhX71fb