Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν έχει ξεκινήσει όπως συνηθίζει στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι και έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν έχει ξεκινήσει με το… δεξί την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ στη φετινή EuroLeague.

Πιο συγκεκριμένα ο Βούλγαρος φόργουορντ στην ανάπαυλα είχε μόλις 2 πόντους (1/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ), έχοντας περιοριστεί στην πολύ πιεστική άμυνα του Ντάνγκουμπιτς.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν στη Γερμανία (71-96) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, αποτελούσε το χειρότερο πρώτο ημίχρονο για τον Βεζένκοβ.

Τότε ο 30χρονος είχε σκοράρει μόλις 4 πόντους στο ημίχρονο, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 18 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό δεύτερο μέρος.,

Ο Σάσα Βεζένκοβ τη φετινή σεζόν μετράει 19.4 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μ.ο ανά αγώνα και είναι από τα επικρατέστερα ονόματα στην κούρσα για το βραβείο του πολυτιμότερου της σεζόν.