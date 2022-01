Μαζί με την συναθλήτριά της στο διπλό, Κέισι Ντελάκουα, αλλά και μία… μπύρα πανηγύρισε τον τίτλο στο Australian Open η Ασλεϊ Μπάρτι.

Η πρώτη που βγήκε να αγκαλιάσει την Ασλεϊ Μπάρτι μετά την κατάκτηση του Australian Open ήταν η Κέισι Ντελάκουα.

Η παρτενέρ της στο διπλό σε πολλά τουρνουά, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα της και έσπευσε να την αγκαλιάσει μετά τη νίκη της στον τελικό επί της Ντανιέλ Κόλινς.

Μετά την απονομή, η Μπάρτι βγήκε στο στούντιο του Channel 9 προκειμένου να κάνει δηλώσει και το πρώτο πράγμα που έκανε μαζί με την Ντελάκουα, ήταν να πάρει μία… μπύρα και να την πιει σε ζωντανή σύνδεση.

Aus Open champ? We'll drink to that Ash! #AusOpen - live on Channel 9 and 9Now. Ad-Free Live & On Demand on Stan Sport pic.twitter.com/opjazzqQuw