Η Σάκκαρη αποκαλύπτει ποιους… ακολουθεί στα social (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη μέσω του Eurosport αποκάλυψε ποια είναι τα πρόσωπα που παρακολουθεί μέσω στο social media.

Δεν είναι έκπληξη το ότι δεκάδες χιλιάδες άτομα ακολουθούν τους λογαριασμούς της Μαρίας Σάκκαρη στα σόσιαλ.

Το θέμα είναι… ποιους ακολουθεί η ίδια. Και έκανε την αποκάλυψη στο Eurosport, που σε ένα ωραίο βίντεο, ανέφερε μερικά από τα 1.893 άτομα που ακολουθεί (όπως είπε) στα σόσιαλ.

Ανάμεσά τους, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Φραντσέσκο Τότι, ο Λιούις Χάμιλτον και το…National Geographic.

Για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είπε: «Πως γίνεται να μην ακολουθείς αυτούς τους δυο; Είναι σπουδαίοι, πολύ ταπεινοί και ό,τι και να συμβεί παραμένουν οι ίδιοι άνθρωποι, έχουν τις ίδιες προσωπικότητες, κάτι που θαυμάζω πολύ».

Για τον Τότι: «Ο Τότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του αθλήματος. Έμεινε σε όλη την καριέρα του στη Ρόμα και αυτό είναι κάτι που μ' αρέσει και που θαυμάζω».

Επίσης, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Χάμιλτον. «Είναι ο αγαπημένος μου οδηγός στη Formula 1. Σε ποιον δεν αρέσει Χάμιλτον; Ήμουν λυπημένη μ' αυτό που συνέβη στο τέλος της χρονιάς, αλλά ξέρω πως θα ανακάμψει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

