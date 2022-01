Μόνο η Λέιλα Φερνάντες έμεινε εκτός συνέχειας από το πρωινό πρόγραμμα των γυναικών στη Μελβούρνη.

Ανετες επικρατήσεις είχε το πρωινό πρόγραμμα για τα φαβορί στις γυναίκες, στο Australian Open.

Μόνη που έφυγε πρόωρα εκτός τουρνουά είναι η φιναλίστ του περσινού US Open, Λέιλα Φερνάντες, η οποία ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Αυστραλή Μάντισον Ινγκλις, η οποία αγωνίζεται με wild card στο κυρίως ταμπλό.

Η Ινγκλις επικράτησε με 6-4, 6-2 σε 1 ώρα και 23 λεπτά απέναντι στην Καναδή η οποία ήταν σκιά του εαυτού της με 6 διπλά λάθη, 30 αβίαστα και μόλις 8 winners. Είναι η πρώτη νίκη της Ινγλις σε grand slam.

