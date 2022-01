Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ζορίστηκε μόνο σε ένα σετ από τον Λαακσόνεν και συνεχίζει τον δρόμο του στο Australian Open.

Δίχως να πιεστεί ιδιαίτερα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ εξασφάλισε θέση στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

O Ρώσος, που πλέον είναι το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου μετά την απέλαση του Τζόκοβιτς, ζορίστηκε μόνο στο τρίτο σετ απέναντι στον Χένρι Λαακσόνεν, τον οποίο και κέρδισε με 3-0 (6-1, 6-4, 7-6) έπειτα από 1 ώρα και 54 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ είναι αλήθεια πως και στο τρίτο σετ δεν πίεσε τον εαυτό του και κρατούσε εύκολα τα service games του, για να φτάσει στο tie break το οποίο και πήρε με 7-3, κάνοντας ένα σερί 4-0 στο τέλος.

Είχε 10 άσους στο ματς και 79% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς (61% ο αντίπαλός του), καθώς και μόλις 23 αβίαστα λάθη έναντι 46 του Ελβετού. Υστέρησε όμως στους winners όπου είχε 21 έναντι 23 του αντιπάλου του, ο οποίος προσπάθησε να παίξει επιθετικά, όμως έκανε πολλά λάθη και έδωσε εύκολη πρόκριση στον Μεντβέντεφ, ο οποίος στον επόμενο γύρο περιμένει είτε τον Κύργιο, είτε τον Μπρόουντι.

Εύκολο πρωινό για Ρούμπλεφ και Σίνερ

Και ο έτερος Ρώσος του Top10, o Αντρέι Ρούμπλεφ, είχε εύκολο έργο στον πρώτο γύρο του Australian Open.

Κέρδισε με 3-0 τον Ιταλό Μαγέρ (6-3, 6-2, 6-2) σε μόλις 1 ώρα και 24 λεπτά, έχοντας 13 άσους, μόλις 13 αβίαστα λάθη (έναντι 37) και 31 winners.

Χωρίς προβλήματα στον δεύτερο γύρο και ο Σίνερ που απέκλεισε τον Πορτογάλο Σόουζα με 3-0 σετ (6-4, 7-5, 6-1), ενώ χωρίς απώλεια σετ προκρίθηκε στην επόμενη φάση και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν, αλλά πιο δύσκολα απέναντι στον Φ. Κραϊνοβιτς (6-3, 6-4, 7-5).

Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Τσίλιτς κέρδισε τον Γκόμεζ από το Εκουαδόρ (6-3, 6-1, 6-2), ενώ τέσσερα σετ χρειάστηκαν οι Μπαουτίστα (7-6, 6-4, 5-7, 6-1 τον Τραβάλια) και Ντιμιτρόφ (6-4, 4-6, 6-3, 7-5 τον Λεχέτσκα).

Στην μάχη των Γάλλων, ο Γκασκέ απέκλεισε τον Ουμπέρ με 3-1 σετ (3-6, 7-6, 7-6, 6-3).