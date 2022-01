Η Σοφία Κένιν, νικήτρια στο Australian Open το 2020, είναι το πιο σημαντικό όνομα που αποκλείστηκε με το... καλημέρα στο τουρνουά

Η Σοφία Κένιν ήταν το πιο τρανταχτό όνομα που αποχαιρέτησε με το «καλημέρα» το Australian Open, που άρχισε τη Δευτέρα (17/1) στη Μελβούρνη. Η 23χρονη Αμερακανίδα ηττήθηκε από τη συμπατριώτισσά της Μάντισον Κις με 7-6 (2), 7-5 μένοντας εκτός συνέχειας στο απλό γυναικών.



Η Κένιν νικήτρια στο Australian Open το 2020 και φιναλίστ αμέσως μετά στο γαλλικό Όπεν, έχει πάρει για τα καλά την κάτω βόλτα, έχοντας σε επίπεδο Grand Slam μόλις μια παρουσία στον 4ο γύρο του Roland Garros. Έκπληξη είναι και ο αποκλεισμός της Κόκο Γκοφ, με τη 17χρονη Αμερικανίδα να ηττάται από την Κινέζα, Κιάνγκ Βανγκ με 6-4, 6-2.

Second round unlocked



🇺🇸 @Madison_Keys knocks out the 2020 champion Sofia Kenin, 7-6(2) 7-5 to move on at Melbourne Park.



: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis#AO2022 • #AusOpen