Ρεκόρ σε social media, τηλεθέαση και προσέλευση φιλάθλων σημείωσε η EuroLeague στην κανονική διάρκεια της σεζόν 2025-26!

Η EuroLeague ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 508 εκατομμύρια συνολικών τηλεθεατών, κατέγραψε περισσότερες από 1,4 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο στα social media και προσέλκυσε πάνω από 3,25 εκατομμύρια φιλάθλους στα γήπεδα, στοιχεία που αποτυπώνουν τη διαρκή διεθνή ανάπτυξη της λίγκας και την ενίσχυση της θέσης της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως.

Εκρηκτική άνοδος στην τηλεθέαση

Η τηλεοπτική απήχηση της EuroLeague παρουσίασε σημαντική αύξηση από το ξεκίνημα της regular season. Στους πρώτους 25 γύρους, η παγκόσμια τηλεθέαση – σε live και μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις – έφτασε τα 122,8 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση στις live μεταδόσεις σε βασικές αγορές. Τα Βαλκάνια κατέγραψαν άνοδο 103%, η Ιταλία 77% και το Ισραήλ 76%. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης η Γαλλία με 23%, η Τουρκία με 16% και η Ισπανία με 10%, ενώ η Γερμανία διατήρησε σταθερή τηλεθέαση παρά τη μείωση των εκπροσώπων της στη διοργάνωση.

Συνολικά, η συνδυαστική παρακολούθηση live αγώνων, delayed μεταδόσεων και highlights αυξήθηκε κατά 8%, με 508,17 εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν τη διοργάνωση.

Ιστορικά νούμερα στα social media

Για πρώτη φορά στην ιστορία της EuroLeague, το συνολικό κοινό της διοργάνωσης και των συμμετεχουσών ομάδων στα social media έφτασε τα 47,1 εκατομμύρια followers.

Οι επίσημες πλατφόρμες της EuroLeague ξεπέρασαν επίσης το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου video views, αγγίζοντας τα 1,49 δισεκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια της regular season, ενώ τα συνολικά impressions ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια.

Η ανάπτυξη αυτή συνεχίζει τη σταθερά ανοδική πορεία των τελευταίων πέντε ετών, με τις επίσημες πλατφόρμες της EuroLeague (Facebook, Instagram, TikTok, X και YouTube) να καταγράφουν διψήφια και τριψήφια ποσοστά αύξησης σε όλους τους βασικούς δείκτες από τη σεζόν 2021-22.

Σε σύγκριση με τη regular season 2021-22:

το συνολικό reach αυξήθηκε κατά 215%,

τα impressions κατά 478%,

τα video views κατά 1.067%,

το engagement κατά 319%,

ενώ η βάση followers αυξήθηκε κατά 80%, με περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια νέους ακολούθους.

Ρεκόρ προσέλευσης στα γήπεδα

Ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε και στην προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα της EuroLeague, καθώς συνολικά 3.251.706 θεατές βρέθηκαν στις εξέδρες κατά τη regular season.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 232.652 φιλάθλους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας άνοδο 8% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εμπειρίας που προσφέρει η διοργάνωση εντός γηπέδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη EuroLeague, το νούμερο θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερο, καθώς αρκετές ομάδες αναγκάστηκαν να αλλάξουν έδρα μέσα στη σεζόν ή να αγωνιστούν με μειωμένη χωρητικότητα, χωρίς φιλάθλους ή ακόμη και κεκλεισμένων των θυρών λόγω εξωτερικών συνθηκών