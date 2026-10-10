H Σάκκαρη αρχή με τη Βέκιτς στη Γουχάν

H Mαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ντόνα Βέκιτς στον 1ο γύρο στο WTA 1000 στη Γουχάν, με τις παίκτριες να είναι αντίπαλες στο μονό, αλλά συμπαίκτριες στο διπλό.

Τα κέφια της κληρωτίδας το έφεραν έτσι που η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο στo WTA της Γουχάν την Ντόνα Βέκιτς, με την οποία θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο διπλό, στο τουρνουά της πόλης της Κίνας.

Το Σάββατο (10/10) έγινε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό, που ξεκινά τη Δευτέρα (12.10) και η Σάκκαρη (Νο.33) θα αντιμετωπίσει την 30χρονη φίλη της Ντόνα Βέκιτς (Νο.40) από την Κροατία.

Τη νικήτρια στον 2ο γύρο περιμένει η Mάρτα Κόστιουκ (Νο.8 στο ταμπλό), πιθανή αντίπαλος στον 3ο γύρο είναι η 18χρονη από τις ΗΠΑ, Ίβα Γιόβιτς και στα προημιτελικά η Μίρα Αντρέεβα, η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα ή η Μάγια Χβαλίνσκα.

Στα ημιτελικά όλες οι παραπάνω παίκτριες διασταυρώνονται με την Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.1) στο ταμπλό, που με τη σειρά της στον 2ο γύρο θα παίξει είτε με την Κινγουέν Ζενγκ, είτε με την Αν Λι.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό, η Τζέσικα Πεγκούλα είναι το Νο.2 και περιμένει τη Γιέλενα Οσταπένκο ή παίκτρια από τα προκριματικά στη δική της πρεμιέρα.

Οι Σάκκαρη και Βέκιτς στο διπλό και στη φάση των «32», κληρώθηκαν με τις Σούκο Αουάμα (Ιαπωνία) και Εν-Σούο Λιάνγκ (Ταϊπέι).

