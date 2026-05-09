Σίνερ: Άνετη πρεμιέρα μέσα σε αποθέωση στη Ρώμη
Ο Γιάνικ Σίνερ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, με τον 24χρονο Ιταλό να ξεκινά νικηφόρα την πορεία του στο Masters της Ρώμης και να γνωρίζει την αποθέωση από τους συμπατριώτες του στο Foro Italico.
Ο Σίνερ χωρίς να φορτσάρει νίκησε τον αυστριακό Σεμπάστιαν Όφνερ με 6-3, 6-4 στην πρεμιέρα του στο Masters της «αιώνιας» πόλης.
Παράλληλα συνέχισε το τρελό σερί νικών, με τον Ιταλό να φθάνει στην 25η διαδοχική επικράτησή του στο tour, καθώς προέρχεται από τις κατακτήσεις στα Indian Wells, Miami Open, Μόντε Κάρλο και Μαδρίτη και στη Ρώμη θα διεκδικήσει τον μόνο τίτλο σε Masters που λείπει από τη συλλογή του.
The moment Jannik Sinner got his 29th consecutive win in Masters events
This is the 3rd longest Masters win streak in history
Novak Djokovic - 31, 30
𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫, Roger Federer - 29
Rafa Nadal - 23
Pete Sampras - 19
Unbelievable
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026
Το κοντέρ για το 2026 γράφει αισίως 31 νίκες - δύο ήττες, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι μετρά 29 διαδοχικές νίκες σε Masters, προσθέτοντας και την κατάκτηση του τίτλου στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο.
The crowd in Rome chanting for Jannik Sinner after he got the break of serve against Sebastian Ofner.
“Olé olé olé olé Sinner Sinner”
Beautiful scenes 🇮🇹🥹
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026
Ο Σίνερ ισοφάρισε την αντίστοιχη επίδοση του Ρότζερ Φέντερερ και στη Ρώμη έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει και τον πολυνίκη Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει σερί 31 και 30 νικών.Επόμενος αντίπαλός του στη φάση των «32» θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Αλεκσέι Ποπίριν και τον Γιάκουμπ Μένσικ.
