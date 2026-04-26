Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε μία πολύ σημαντική νίκη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Μαδρίτη, επικρατώντας με 6-2, 7-5 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θύμισε τον τενίστα που βλέπαμε στις αρχές της περυσινής σεζόν. Ο Έλληνας αθλητής επικράτησε με 6-2, 7-5 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά στη Μαδρίτη.

Ιδανικό ξεκίνημα και προβάδισμα στον αγώνα

Η έναρξη στο ματς ήταν άρτια για τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος ξεκίνησε πρώτος από τη θέση σερβίς, κατάφερε να πάρει προβάδισμα και στη συνέχεια στο πρώτο service game του Αλεξάντερ Μπούμπλικ να κάνει το break (2-0).

O 27χρονος συνέχισε τον πολύ καλό ρυθμό του πίσω από το σερβίς και έτσι διεύρυνε το προβάδισμά του στα games (3-0). Ο Καζάκος αθλητής, στο 4ο game, μπόρεσε να κάνει το πρώτο hold στο ματς, ωστόσο δεν ήταν δυνατό γι' αυτόν ν' ακολουθήσει το ρυθμό του Έλληνα.

Ο Τσιτσιπάς με πολύ καλό σερβίς έστειλε τον Μπούμπλικ να σερβίρει για να μείνει στο (5-2), ωστόσο ο Νο.11 του κόσμου δεν παρέτεινε την κατάκτηση του σετ στον Νο.80 του κόσμου. Έτσι, με 6-2 ο Έλληνας αθλητής πήρε το προβάδισμα στο ματς.

Απόλυτη ισορροπία και break την κατάλληλη στιγμή

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά ξανά σε θέση σερβίς. Ο 27χρονος πήρε προβάδισμα, ωστόσο είδε απέναντί του έναν πολύ βελτιωμένο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Ο Καζάκος αν και δεν κατάφερε να απειλήσει το σερβίς του Τσιτσιπά, έμεινε σταθερός πίσω από το σερβίς του, ακολουθώντας σταθερά στο σκορ.

Χωρίς να χάσει service game ο Τσιτσιπάς έστειλε τον Μπούμπλικ να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-4). Ο Νο.8 του ταμπλό κατάφερε να μείνει στο ματς, αρχικά, ωστόσο στη δεύτερη φορά που κλήθηκε να κάνει το ίδιο δεν τα κατάφερε, χάνοντας το σετ με 7-5.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τη νίκη στην αναμέτρηση και τη πρόκριση στην επόμενη φάση του ισπανικού τουρνουά, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον με τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, ο οποίος επικράτησε με 6-4, 6-4 του Κορεντίν Μουτέ.