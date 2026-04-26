Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θύμισε τον τενίστα που βλέπαμε στις αρχές της περυσινής σεζόν. Ο Έλληνας αθλητής επικράτησε με 6-2, 7-5 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά στη Μαδρίτη.
Ιδανικό ξεκίνημα και προβάδισμα στον αγώνα
Η έναρξη στο ματς ήταν άρτια για τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος ξεκίνησε πρώτος από τη θέση σερβίς, κατάφερε να πάρει προβάδισμα και στη συνέχεια στο πρώτο service game του Αλεξάντερ Μπούμπλικ να κάνει το break (2-0).
O 27χρονος συνέχισε τον πολύ καλό ρυθμό του πίσω από το σερβίς και έτσι διεύρυνε το προβάδισμά του στα games (3-0). Ο Καζάκος αθλητής, στο 4ο game, μπόρεσε να κάνει το πρώτο hold στο ματς, ωστόσο δεν ήταν δυνατό γι' αυτόν ν' ακολουθήσει το ρυθμό του Έλληνα.
Ο Τσιτσιπάς με πολύ καλό σερβίς έστειλε τον Μπούμπλικ να σερβίρει για να μείνει στο (5-2), ωστόσο ο Νο.11 του κόσμου δεν παρέτεινε την κατάκτηση του σετ στον Νο.80 του κόσμου. Έτσι, με 6-2 ο Έλληνας αθλητής πήρε το προβάδισμα στο ματς.
Απόλυτη ισορροπία και break την κατάλληλη στιγμή
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά ξανά σε θέση σερβίς. Ο 27χρονος πήρε προβάδισμα, ωστόσο είδε απέναντί του έναν πολύ βελτιωμένο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
Ο Καζάκος αν και δεν κατάφερε να απειλήσει το σερβίς του Τσιτσιπά, έμεινε σταθερός πίσω από το σερβίς του, ακολουθώντας σταθερά στο σκορ.
Χωρίς να χάσει service game ο Τσιτσιπάς έστειλε τον Μπούμπλικ να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-4). Ο Νο.8 του ταμπλό κατάφερε να μείνει στο ματς, αρχικά, ωστόσο στη δεύτερη φορά που κλήθηκε να κάνει το ίδιο δεν τα κατάφερε, χάνοντας το σετ με 7-5.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τη νίκη στην αναμέτρηση και τη πρόκριση στην επόμενη φάση του ισπανικού τουρνουά, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον με τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, ο οποίος επικράτησε με 6-4, 6-4 του Κορεντίν Μουτέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.