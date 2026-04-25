Τσιτσιπάς: Συμμετέχει και στα διπλά του τουρνουά στη Μαδρίτη
Έχοντας συμπαίκτη τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρα από τις υποχρεώσεις του στο μονό ταμπλό του τουρνουά της Μαδρίτης θα λάβει μέρος και στο διπλό της ισπανικής διοργάνωσης.
Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (25/4, 22:30) θα παίξει κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για τον δεύτερο γύρο του μονού στο τουρνουά της Μαδρίτης, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες αντιμέτωπος με το ζευγάρια των Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Μαρσέλο Μέλο. Ο 27χρονος θα έχει δίπλα του τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο περυσινό τουρνουά στο Σινσινάτι.
Το ζευγάρι που θα πάρει τη νίκη θα παίξει στο δεύτερο γύρο με έναν εκ των ζευγαριών Γκίλντο Αντρεότσι / Μανουέλ Γκινάρντ ή Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβαζόρι.
