O Τσιτσιπάς έμαθε αντίπαλο στη Μαδρίτη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την ολοκλήρωση των προκριματικών, έμαθε τον αντίπαλό του στον 1ο γύρο στο Masters της Μαδρίτης, και είναι ο Πάτρικ Κίπσον.
Ο 26χρονος Αμερικανός παρότι ηττήθηκε στον 2ο γύρο των προκριματικών από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ, μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser και θα συναντήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Πέμπτη (23/4).
Ο Κίπσον πριν από το Masters της Μαδρίτης ήταν Νο.90, που αποτελεί ρεκόρ καριέρας και ήδη έχει ανέβει στο Νο.85, μια θέση πιο πίσω από τον Τσιτσιπά.
Το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Κίπσον, περιμένει στον 2ο γύρο ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.8 στο ταμπλό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.