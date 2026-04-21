Στις κριτικές για τη σχέση του με την Αρίνα Σαμπαλένκα απάντησε με έντονο ύφος ο σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης.

Ο Γιώργος Φραγκούλης, CEO της OAKberry και σύντροφος της Αρίνα Σαμπαλένκα, σε πρόσφατες δηλώσεις του μίλησε για τη σχέση με την Λευκορωσίδα τενίστρια. Μάλιστα, απάντησε με έντονο ύφος στην κριτική που του γίνεται κατά καιρούς, αναφορικά με το πώς κατανείμει το χρόνο του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας απάντησε σε όσους σχολιάζουν το γεγονός ότι παρευρίσκεται σε όλα τα ματς της Νο.1 στον κόσμο. Τονίζει πως τον κρίνουν για το ότι δεν διευθύνει σωστά την εταιρεία του, μιας και παρακολουθεί συνέχεια τένις.

Σε αυτό ο Φραγκούλης απάντησε πως παρακολουθεί τους αγώνες της αρραβωνιαστικιάς του, οι οποία πάνω-κάτω διαρκούν δύο ώρες. Αλλά ο κόσμος μένει στο γεγονός ότι τον βλέπει εκεί. Αυτό, όπως υπογράμμισε, δεν σημαίνει πως δεν κάνει επαγγελματικά ραντεβού πριν και μετά τους αγώνες της συντρόφου του, με τον ίδιο μάλιστα να ανεβάζει το ύφος.

Η δήλωση του Γιώργου Φραγκούλη

«Για μένα είναι σημαντικό το να έχω κάποιον που αγαπώ, που με εμπιστεύεται και με θαυμάζει, από τον οποίο μπορώ να διδάξω και να μάθω, όπως η αρραβωνιαστικιά μου. Με την Αρίνα, όλα είναι θετικά. Δεν βλέπω κανένα μειονέκτημα. Πιστέψτε με, δέχομαι κριτική. ''Πώς μπορεί να διευθύνει την εταιρεία; Παρακολουθεί πάντα τένις''. Με βλέπετε στην τηλεόραση και παρακολουθώ τένις. Είναι ένας αγώνας δύο ωρών. Όπως έκανα μια συνάντηση πριν, θα κάνω άλλη μία μετά. Δεν είναι γ@@@μένη δουλειά σας το τι κάνω. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ο ένας την επιτυχία του άλλου, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις αποτυχίες».