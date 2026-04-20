Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε κι άλλο στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, φτάνοντας σε ιστορικό χαμηλό μετά από οκτώ χρόνια.

Η καθοδική πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά συνεχίζεται στις θέσεις της ATP. Ο νεαρός τενίστας, στην ανανεωμένη λίστα, υποχώρησε 13 θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο.80 του κόσμου.

Οι γρήγοροι αποκλεισμοί σε Μόντε Κάρλο και Μόναχο κόστισαν εκ νέου έδαφος στην παγκόσμιας κατάταξη για τον Τσιτσιπά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.80 με 715 βαθμούς και πλέον θέλει στο τουρνουά της Μαδρίτης να κάνει το restart.

Στο τουρνουά της ισπανικής πρωτεύουσας ο Τσιτσιπάς έχει να υπερασπιστεί 50 βαθμούς από την περυσινή του πορεία εκεί. Αν δεν το κάνει θα πέσει τουλάχιστον στο Νο.85 της ATP.

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα (20/4) ο Έλληνας τενίστας αναμένει να μάθει την κλήρωσή του στο τουρνουά Masters της Μαδρίτης, στο οποίο δεν θα λάβουν μέρος οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ.