O Μπόρις Μπέκερ με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στην κακή αγωνιστική κρίση που βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βλέπει το 2026 να κυλά από το κακό στο χειρότερο. Στα μέσα Απριλίου έχει ρεκόρ 11 νίκες - 8 ήττες στη σεζόν και με μοναδικές αναλαμπές η νίκη επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ στο 500άρι στην Ντόχα και επί του Άλεξ ντε Μινόρ στο Μiami Open, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά.

Και μαζί με αυτά έχει έρθει και η πτώση στην παγκόσμια κατάταξη, από τις 7 Απριλίου 2025, όταν και ήταν η τελευταία του παρουσία στο Top 10 (No.8), o Tσιτσιπάς άρχισε προοδευτικά να υποχωρεί.

Η έναρξη της χωμάτινης περιόδου έφερε δύο πρόωρους αποκλεισμούς στο Masters του Μόντε Κάρλο και στο 500άρι του Μονάχου, με τον Έλληνα παίκτη να έχει βρεθεί σήμερα στο Νο.78, θέση που για τελευταία φορά είχε βρεθεί τον Απρίλιο του 2018!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ηλικία 27 ετών και έξι μηνών βρίσκεται σε παρατεταμένη αγωνιστική κρίση και σε αυτή αναφέρθηκε ο Μπόρις Μπέκερ.

Ο 58χρονος Γερμανός με ανάρτησή του στο X, εξέφρασε τον προβληματισμό του για όσα παρουσιάζει ο Τσιτσιπάς στα κορτ, αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην επαγγελματική σχέση με τον πατέρα του Απόστολο, εκφράζοντας την άποψη για αλλαγές από την πλευρά του.

Becker a Tsitsipas:



🗣️ “Me pregunto cuándo se dará cuenta que podría cambiar cosas en su vida profesional. Aún es joven para hacerlo, si es que lo quiere hacer”



Me sorprende que tanta gente del mundo del tenis vea lo que le está pasando a Stefanos y él siga emperrado en no… https://t.co/bxItxY8mHK pic.twitter.com/4FEvorNZpJ April 16, 2026

Συγκεκριμένα ο Μπόρις Μπέκερ έγραψε: «Αναρωτιέμαι πότε θα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα στην επαγγελματική του ζωή. Είναι ακόμα αρκετά νέος για να το κάνει, αν αυτό θέλει.

Με εκπλήσσει το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο του τένις μπορούν να δουν τι συμβαίνει στον Στέφανο και εκείνος εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να κάνει κάποια κίνηση στο θέμα του πατέρα του και της ανάγκης του για αλλαγή σε επίπεδο τένις. Είναι σαν να τα παράτησε και να μην τον νοιάζει πια. Πριν από λίγο καιρό έπαιζε σε τελικούς Grand Slam. Είναι απίστευτο».