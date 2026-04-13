Τσιτσιπάς: Κάνει πρεμιέρα απόγευμα Τρίτης στο Μόναχο
Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι αυτός που θα κλείσει το Court και θα αρχίσει περίπου στις 18:00. Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του 27χρονου τενίστα στο συγκεκριμένο τουρνουά.
Ο Τσιτσιπάς που έπεσε στο Νο. 67 θα αντιμετωπίσει τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν που βρίσκεται στο Νο.42 της παγκόσμιας κατάταξης. Αξίζει να αναφέρουμε πως έχουν βρεθεί ξανά βρεθεί απέναντι και τότε ο ελληνας τενίστας είχε επικρατήσει στα δύο σετ και είχε πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16».
Αναλυτικά το πρόγραμμα στο κεντρικό court:
- Tαμπίλο-Φονσέκα
- Ζβέρεφ-Κετσμάνοβιτς
- Μόλτσαν-Μπούμπλικ
- Μαροζάν-Τσιτσιπάς
