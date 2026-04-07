Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο ταμπλό του διπλού

Στέφανος και Παύλος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν στον πρώτο γύρο του διπλού στο Μόντε Κάρλο και αποκλείστηκαν από τους Γκίδο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ με σκορ 6-2, 6-4.

Η πρώτη συνεργασία του Στέφανου με τον Παύλο Τσιτσιπά δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος των υποχρεώσεων του πρώτου στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, σειρά είχε το διπλό όπου τα αδέρφια ηττήθηκαν με 6-2, 6-4 από τους Γκίδο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Το ματς ξεκίνησε με το ελληνικό δίδυμο ν' αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα μιας και ήταν η πρώτη φορά που συνεργάζονται σε επίσημο ματς. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Νο.8 του ταμπλό και με δύο break στο πρώτο σετ πήραν το προβάδισμα με 6-2.

Στο δεύτερο σετ, τα πράγματα ήταν πιο ανταγωνιστικά με τα αδέρφια Τσιτσιπά να αποκτούν καλύτερη χημεία στο παιχνίδι τους. Βέβαια, η διαφορά εμπειρίας έκανε τη διαφορά μιας και στο 7ο game οι Γκίδο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ πραγματοποίησαν το break (4-3).

Η συνέχεια για τους Έλληνες δεν ήταν θετική μιας και οι αντίπαλοί τους πήραν τις μπάλες στο 5-4 και κατάφεραν να κλείσουν το σετ (6-4) και να πάρουν τη νίκη μέσα σε 61 λεπτά.