Σίφουνας στο Μαϊάμι ο Σίνερ!

Την απόλυτη κυριαρχία του στο Μαϊάμι πιστοποίησε ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του φαβορί κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα, επικράτησε με 2-0 (6-4, 6-4) κι έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Μάλιστα, ο Ιταλός έκανε το λεγόμενο «Sunshine Double», αφού εκτός από το 1000άρι του Μαϊάμι, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε κατακτήσει και το Indian Wells, που κατά πολλούς θεωρείται σαν το... 5ο Grand Slam του τουρ.

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το 2017, με τον τελευταίο που τα έχει καταφέρει να είναι ο Ρότζερ Φέντερερ, όταν στην Καλιφόρνια είχε επικρατήσει 2-0 του συμπατριώτη του, Σταν Βαβρίνκα και στη Φλόριντα τον Ράφαελ Ναδάλ, επίσης με 2-0 σετ.

Σε ό,τι αφορά στην αναμέτρηση, το πρώτο σέρβις πραγματοποιήθηκε με 1,5 ώρα καθυστέρηση λόγω της κακοκαιρίας. Ο Λεχέτσκα που μέχρι τώρα στην πορεία του δεν είχε υποστεί ούτε ένα break, κατάλαβε πολύ γρήγορα τη διαφορά του Σίνερ από τους υπόλοιπους αντιπάλους του, διότι ο Ιταλός τον «έσπασε» μόλις στο δεύτερο σέρβις γκέιμ και έκτοτε δεν είχε κανένα πρόβλημα -πλην του τέταρτου γκέιμ, που επέστρεψε από το 0-40- να φτάνει στο 6-4 και στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Εκεί ακολούθησε νέα διακοπή, πάλι λόγω βροχόπτωσης, με τους δύο αθλητές να επιστρέφουν έπειτα από 1,5 ώρα. Το μοτίβο δεν διαφοροποιήθηκε. Ο Σίνερ χάνοντας πολλές ευκαιρίες να κάνει το Break από νωρίς, δεν πτοήθηκε και τελικά έφτασε στον στόχο του την πιο καίρια στιγμή και συγκεκριμένα στο 9ο γκέιμ, αφού σε εκείνο το σημείο έκανε το 4-5 και σερβίροντας ο ίδιος έκλεισε τον τελικό στο υπέρ του 4-6.