Μεντβέντεφ: «Ήταν σαν ταινία του Χόλιγουντ»

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με πολύ κόπο κατάφερε να φύγει από το Ντουμπάι και με τρόπο που περιέγραψε ως περιέγραψε ως «χολιγουντιανό», έφθασε στην Καλιφόρνια για το Indian Wells.

Με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, όπου συνάντησε τους Αντρέι Ρούμπλεφ και Κάρεν Χατσάνοφ, ο Ρώσοιςτενίστας μίλησε για το πώς μπόρεσε να απεγκλωβιστεί από το Ντουμπάι, χαρακτηρίζοντας αυτό το ταξίδι «σαν ταινία του Χόλιγουντ».

«Οδηγήσαμε για επτά ώρες μέχρι το Ομάν. Εκεί, περάσαμε τα σύνορα, όμως έπρεπε να γυρίσουμε πίσω επειδή ο οδηγός δεν μπορούσε να βρει το διαβατήριό μας. Όταν γυρίσαμε πίσω, βρήκε το διαβατήριό μας και περάσαμε τη νύχτα εκεί, πριν πάρουμε μια πτήση για την Κωνσταντινούπολη την επόμενη μέρα. Ένιωσα σαν ταινία του Χόλιγουντ» είπε ο Μεντβέντεφ.

To ζητούμενο για τους τρεις Ρώσους είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να ξεπεράσουν την κούραση και να προσαρμοστούν στις συνθήκες από την αλλαγή ηπείρου σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Ο Μεντβέντεφ, που ήδη μετρά τους τίτλους στο Μπρισμπέιν και στο Ντουμπάι μέσα στο 2026, θα αρχίσει από τον 2ο γύρο, με αντίπαλο τον Αλεχάντρο Ταμπίλο ή τον Ισπανό Ράφαελ Χόνταρ και κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί το Σάββατο.

«Το Σάββατο θα είναι δύσκολο, είμαι κουρασμένος, αλλά αν περάσω και παίξω τη Δευτέρα θα πρέπει να είμαι 100% έτοιμος» σχολίασε ο Ρώσος παίκτης.





