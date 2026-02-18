Τον επόμενό του αντίπαλο στην προημιτελική φάση του τουρνουά στη Ντόχα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε μία κυριαρχική νίκη απέναντι στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) και στα προημιτελικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Η ημέρα και η ώρα θα γίνει γνωστή τις επόμενες ώρες από τους διοργανωτές.

Για να φτάσει ο Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά χρειάστηκε να επικρατήσεις του Φαμπιάν Μαροζάν. Απέναντι στον Ούγγρο τενίστα, ο Ρώσος πήρε τη νίκη χωρίς να χάσει σετ. Με σκορ 6-2, 6-4 δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στο ματς για τη φάση των "16" και πήρε την πρόκριση.

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες 11 φορές στο tour και ο Στέφανος προηγείται στο head to head με 6-5. Ο Ρούμπλεφ, πάντως, ήταν νικητής στην τελευταία τους συνάντηση το 2022 στο ATP Finals.