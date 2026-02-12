Δείτε τα όσα έχει κάνει ο Χέιζ - Ντέιβις στις μάχες του κόντρα στον Ολυμπιακό στη Euroleague ως παίκτης της Φενέρ.

O Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξαν τη μπάνκα στον αέρα, κάνοντας all in με στόχο την κατάκτηση της Euroleague. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ο MVP του Final Four του 2025 θα παίζει πλέον στο τριφύλλι, ανεβάζοντας το επίπεδο και στις δύο μεριές του παρκέ. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλευε για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και κατάφερε να νικήσει τόσο την Χάποελ, όσο και την πρώην ομάδα του, τη Φενέρ.

O Αμερικανός φόργουορντ έχει παίξει αρκετά ματς κόντρα στον Ολυμπιακό σαν παίκτης της Φενέρ και το Gazzetta σας θυμίζει τα πεπραγμένα του.

Σεζόν 2022-23

Με τη φανέλα της Φενέρ αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23 και στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ έμεινε χαμηλά στους 3 πόντους. Χαμηλά έμεινε και στο ματς της Πόλης, εκεί όπου είχε 2 πόντους με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Την ίδια σεζόν οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στα playoffs, με τους Πειραιώτες να παίρνουν την πρόκριση στο Final Four μετά από πέντε ματς. Στο Game 1 είχε 11 πόντους με 4 ριμπάουντ, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Χαμηλά έμεινε στο Game 3 με 4 πόντους και 4 ριμπάουντ. Στο Game έπαιξε και τα 40 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους. Στο Game 5 δυσκολεύτηκε με 5 πόντους, 0/5 σουτ και 5/6 βολές. Κατέβασε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ.

Σεζόν 2023-24

Την επόμενη σεζόν έπαιξε ξανά 40 λεπτά στη νίκη της Φενέρ με 79-77 στην Τουρκία, όπου είχε 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στο ματς του ΣΕΦ ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους, 6.8 σουτ και 3 ριμπάουντ στη νίκη του Ολυμπιακού με 84-81. Κοντραρίστηκε με τους Πειραιώτες και στον μικρό τελικό και εκεί είχε μόλις 3 πόντους με 1/4 σουτ, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σεζόν 2024-25

Την σεζόν που πέρασε, είχε 15 πόντους στην επικράτηση των Τούρκων με 82-71. Στο ματς του ΣΕΦ ο Χέιζ Ντέιβις σταμάτησε στους 14 πόντους στα 36 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Η Φενέρ είχε φύγει με το διπλό με 87-77.

Μέσος όρος πόντων κόντρα στον Ολυμπιακό και ματσάρισμα με Βεζένκοβ

Συνολικά την τριετία που βρέθηκε στη Φενέρ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε 12 περιπτώσεις. Σε ορισμένα ματς κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα των Πειραιωτών, ενώ σε κάποια άλλα το σύνολο του Μπαρτζώκα τον εξουδετέρωσε όπως στον μικρό τελικό του 2024, αλλά και στα δύο ματς της σεζόν 2022-23.

Πάντως ο Χέιζ - Ντέιβις είναι ένας από τους παίκτες που κουμπώνουν ιδανικά στο μαρκάρισμα του Βεζένκοβ. Από τους κορυφαίους αμυντικούς στην Ευρώπη απέναντι στον σταρ του Ολυμπιακού.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως ο Αμερικανός θεωρείται ένας εκ των 2-3 καλύτερων two way παικτών στη Euroleague. Σπουδαίος και στην άμυνα, μπορεί να μαρκάρει τον κορυφαίο παίκτη της αντίπαλης ομάδας στα forwards.