Τον αντίπαλό και την ώρα της πρεμιέρας του έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του τουρνουά της Αδελαΐδας...

Μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Team Hellas στο United Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να κάνει πρεμιέρα στα τουρνουά του tour ξεκινώντας από την Αδελαΐδα.

Εκεί, ο Έλληνας τενίστας κληρώθηκε να παίξει κόντρα στον Αλεξάνταρ Βούκιτς, ο οποίος προέρχεται από τα προκριματικά της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση των δύο προγραμματίστηκε για το πρωί της Τρίτης (13/1) και το πρώτο σερβίς αναμένεται στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που οι δύο τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι. Η πρώτη φορά το 2024 στο Λος Κάμπος, όταν ο 27χρονος Έλληνας είχε πάρει μία εύκολη νίκη με 6-3, 6-0 στη φάση των "16" της διοργάνωσης.

Ο νικητής της αναμέτρησης στη φάση των "16" θα βρεθεί αντίπαλος με το νικητή της αναμέτρησης Αντρέα Βαβασόρι - Γκαμπριέλ Ντιαλό.

Το κανάλι μετάδοσης

Η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Αυστραλίας θα μεταδοθεί από τα κανάλια Cosmote Sports. Πιο συγκεκριμένα, η αναμέτρησή του κόντρα στον Αλεξάνταρ Βούκιτς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.