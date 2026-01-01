Σάκκαρη: Έστειλε μήνυμα επιστροφής στο Top10

Απόλυτη πίστη στον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά και στον εαυτό της, εξέφρασε η Μαρία Σάκκαρη πριν από την πρεμιέρα της Ελλάδας στο United Cup...

Την πεποίθησή της ότι τόσο η ίδια όσο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορούν να επιστρέψουν στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης εξέφρασε η Μαρία Σάκκαρη στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του United Cup.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, τονίζοντας πως πιστεύει απόλυτα στις δυνατότητες και των δύο.

«Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο Τσιτσιπάς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει δει ποτέ. Όπως ανέφερε, αξίζει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Γιάνικ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ, υπογραμμίζοντας ότι τώρα που είναι υγιής έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι έχει απόλυτη πίστη και στον εαυτό της, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η επιστροφή στην κορυφή δεν θα είναι εύκολη, λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού.

Η Σάκκαρη ξεκινά την Παρασκευή (2/1), τη νέα σεζόν στο United Cup, με πρώτη αντίπαλο τη Ναόμι Οσάκα. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 11.00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ομάδας, εκφράζοντας αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό για τη συνέχεια. Ο Στέφανος Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στη δύσκολη περσινή χρονιά με τους τραυματισμούς, τονίζοντας πως στόχος του φέτος είναι να παραμείνει υγιής και να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από το 2024.

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς στάθηκε στις μεγάλες δυνατότητες της ομάδας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και ίσως μέχρι την κατάκτηση του τίτλου, με βασικό στόχο να απολαμβάνουν όλοι τη συμμετοχή τους στο τουρνουά.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ χαρακτήρισε το United Cup μεγάλη ευκαιρία για προπονήσεις και αγώνες απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου, επισημαίνοντας ότι παράλληλα έχει στραμμένο το βλέμμα της και στα προκριματικά του Australian Open, μετά από μια δύσκολη περσινή σεζόν.

Τέλος, η Σαπφώ Σακελλαρίδη ευχαρίστησε για την ευκαιρία συμμετοχής, τονίζοντας πως απολαμβάνει την εμπειρία, τις προπονήσεις και την καθημερινή τριβή με αθλητές κορυφαίου επιπέδου, στοιχεία που θεωρεί πολύτιμα για τη συνέχεια της χρονιάς.