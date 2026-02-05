Η Κομισιόν αντιστέκεται στο NBA Europe μέσω επίσημης δήλωσής της στην ιστοσελίδα.

Η Κομισιόν συνεχίζει να αντιδρά έντονα στα σχέδια του NBA για τη δημιουργία ευρωπαϊκής λίγκας. Ο Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, δημοσίευσε σχετική δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ και οι προειδοποιήσεις της Κομισιόν συνεχίζονται, με πολλές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, να τάσσονται κατά της πρόθεσης του NBA να λανσάρει νέα λίγκα στην Ευρώπη.

Αναλυτικά

«Οι αποφάσεις σχετικά με την διοργάνωση αθλητικών αγώνων, λαμβάνονται αυτόνομα από τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους αθλητικούς οργανισμούς. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ιδιαιτερότητα και η αυτονομία του αθλητισμού, όπως ρητά αναγνωρίζονται στο άρθρο 165 για τη λειτουργία της ΕΕ.

Όσον αγορά τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με το NBA Europe, η Κομισιόν σημειώνει ότι οι τρέχουσες εξελίξεις συνεχίζουν να υπογραμμίζουν τις μακροχρόνιες ανησυχίες της, από την αθλητική σκοπιά, οι οποίες σχετίζονται με τα μοντέλα των κλειστών πρωταθλημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό δεν θα ήταν το πρώτο κλειστό/ημίκλειστο πρωτάθλημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων μοντέλων, είναι καλά τεκμηριωμένες.

Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν τον αντίκτυπο στους εγχώριους αγώνες, στην αρχή που βασίζεται στην αθλητική αξία, στους μηχανισμούς αλληλεγγύης, καθώς και στην ανάπτυξη των ταλέντων και την αύξηση της συμμετοχής τους. Αυτά είναι τα στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου.

Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της, η Κομισιόν θα συνεχίσει να ζητά σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου.

Όσον αγορά τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου που αποσκοπεί στην πρόληψη της διάβρωσης της φολορολογικής βάσης και στην προστασία της ακεραιότητας της αγοράς, ειδικά απέναντι στην εκτροπή των ροών αξίας προς τρίτες χώρες».