Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς παραχώρησαν τον Λόνζο Μπολ στους Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι όμως αναμένεται να τον αφήσουν ελεύθερο, με τον Αμερικανό γκαρντ να γίνεται free agent.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Καβαλίερς παραχώρησαν μαζί με τον Μπολ και δύο επιλογές δεύτερου γύρου draft, αλλά ο 29χρονος γκαρντ δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Γιούτα. Οι Τζαζ σκοπεύουν να τον κάνουν wave, με αποτέλεσμα ο Μπολ να μπει σε καθεστώς free agent.

The Cleveland Cavaliers have agreed to trade Lonzo Ball and two second-round picks to the Utah Jazz, sources tell ESPN. Ball's agent Rich Paul and the Jazz are expected to discuss his future soon. pic.twitter.com/qrNtC6tlc7 February 4, 2026

Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ποια ομάδα θα είναι η επόμενη στη καριέρα του πρώην Νο2 του draft του 2017.