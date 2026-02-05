NBA: Στους Τζαζ ο Λόνζο Μπολ που αναμένεται να μείνει ελεύθερος

Ευτυχία Οικονομίδου
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς παραχώρησαν τον Λόνζο Μπολ στους Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι όμως αναμένεται να τον αφήσουν ελεύθερο, με τον Αμερικανό γκαρντ να γίνεται free agent.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς προχώρησαν σε ανταλλαγή, στέλνοντας τον Λόνζο Μπολ στους Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι ωστόσο αναμένεται να τον αφήσουν ελεύθερο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Καβαλίερς παραχώρησαν μαζί με τον Μπολ και δύο επιλογές δεύτερου γύρου draft, αλλά ο 29χρονος γκαρντ δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Γιούτα. Οι Τζαζ σκοπεύουν να τον κάνουν wave, με αποτέλεσμα ο Μπολ να μπει σε καθεστώς free agent.

Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ποια ομάδα θα είναι η επόμενη στη καριέρα του πρώην Νο2 του draft του 2017.

     

