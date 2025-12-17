Η Μποέμιανς λανσάρει εμφανίσεις με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την Παλαιστίνη

Ο σύλλογος από το Δουβλίνο έκανε μια νέα συνεργασία με το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την Παλαιστίνη.

Σε μια σπουδαία κίνηση προέβη η Ιρλανδική Μποέμιανς, καθώς λανσάρει νέες εμφανίσεις με τελικό στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της Παλαιστίνης, με αφορμή φυσικά τα άσχημα γεγονότα στη χώρα.

Ο σύλλογος, από τους πιο επιτυχημένους στην εγχώρια λίγκα, συνεργάστηκε με την φιλοπαλαιστινιακή ραπ ομάδα για να σχεδιάσει τη νέα φανέλα της, η οποία ενσωματώνει τα χρώματα τόσο της ιρλανδικής όσο και της παλαιστινιακής σημαίας.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση διαθέτει ένα σχέδιο από δίχτυ εμπνευσμένο από την παλαιστινιακή κεφίγιε, με τις ιρλανδικές και παλαιστινιακές σημαίες να είναι υφασμένες σε όλο το σχέδιο. Μέσα στην ταινία του λαιμού υπάρχουν τα γράμματα "C.E.A.R.T.A" που σημαίνουν «δικαιώματα», παρμένα από το ομώνυμο κομμάτι της Kneecap.

Ο γιακάς και τα μανίκια φέρουν πορτοκαλί, πράσινες και κόκκινες ρίγες εμπνευσμένες από τις δύο εθνικές σημαίες, ενώ κάθε μανίκι διαθέτει τρεις ραμμένες ρίγες στα ίδια χρώματα. Μια κεντημένη ετικέτα στο στρίφωμα σε κάθε μανίκι γράφει "Dlúthpháirtíocht", που σημαίνει «αλληλεγγύη» στα ιρλανδικά.

Όπως αναφέρεται, το 30% των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στο ACLAÍ Palestine, ένα γυμναστήριο που βρίσκεται στον καταυλισμό προσφύγων Αϊντα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός κοινοτικού μουσικού στούντιο για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.