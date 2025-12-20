Ο Πάτρικ Μπέβερλι δεν άργησε να σκοράρει τους πρώτους του πόντους με τον ΠΑΟΚ λίγο μετά την παρουσία του στο παρκέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο ματς με αντίπαλο τον Πανιώνιο και φρόντισε να γράψει τ' όνομά του από νωρίς στους σκόρερ της αναμέτρησης.

Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε ελεύθερο διάδρομο και αφού «διάβασε» την αμυντική ανισορροπία, φρόντισε να σκοράρει με «γκολ φάουλ» και το πρώτο του καλάθι ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Δείτε το σχετικό βίντεο με το καλάθι του Μπέβερλι.