Αστέρας Aktor - Άρης: Με αυτογκόλ του Ιβανόφ έγινε το 0-1
Ο Άρης μπήκε μπροστά στο σκορ στο 22' στο ματς με τον Αστέρα Aktor με αυτογκόλ του Ιβανόφ.
Ο Άρης πήρε προβάδισμα στο 22' στο ματς με τον Αστέρα Aktor.
Ο Μόντσου μπήκε στη μεγάλη περιοχή έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Φινλανδός στόπερ των γηπεδούχων Ρόμπερτ Ιβανόφ, στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
Το αυτογκόλ για το 0-1 του Άρη
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.