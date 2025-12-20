Ο Άρης μπήκε μπροστά στο σκορ στο 22' στο ματς με τον Αστέρα Aktor με αυτογκόλ του Ιβανόφ.

Ο Άρης πήρε προβάδισμα στο 22' στο ματς με τον Αστέρα Aktor.

Ο Μόντσου μπήκε στη μεγάλη περιοχή έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Φινλανδός στόπερ των γηπεδούχων Ρόμπερτ Ιβανόφ, στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Το αυτογκόλ για το 0-1 του Άρη