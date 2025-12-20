Ο Καμπανιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι σωτηρίας με τον ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας με 2-0. Από δύο τέρματα οι Μακεδονικός και Νέστος Χρυσούπολης.

Με δύο αγώνες ξεκίνησε η 15η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2. Στην Χαλάστρα ο Καμπανιακός υποδέχθηκε τον ΠΑΣ Γιάννινα στο ντέρμπι της σωτηρίας με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-0 και να παίρνουν ένα σημαντικό τρίποντο. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς ο Καμπανιακός έφτασε τους 12 και ξεπέρασε για 3 τους Ηπειρώτες που έμειναν στους 9.

Στα του αγώνα τα πάντα κρίθηκαν στα ξεκινήματα των δύο ημιχρόνων. Αρχικά στο 11' ο Δερμιτζάκης ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, με το 1-0 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 51' ο Ντουμάνης έκανε το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να παίρνουν την σημαντική νίκη.

Σκόρερ: 11′ Δερμιτζάκης, 51′ Ντουμάνης

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Καράδαλης, Παπαστεριανός, Χατζηκυριάκος, Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Ν. Καθάριος (60′ Γαρύφαλλος), Τσαπακίδης (87′ Καράκουτης), Αλμπάνης (87′ Ανανιάδης), Δερμιτζάκης (79′ Ρόβας), Σαρβανίδης.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές, Δούμας, Παναγιώτου, Τουρκοχωρίτης (46′ Λύγκας), Ναούμης (69′ Σελιμάι), Μπρκλιάτσα (77′ Τσίρης), Μπουλλάρι, Κρυπαράκος, Πατρινός (69′ Αριγίμπι), Κοντονίκος (46′ Κόντε).

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Σε ένα ακόμα ντέρμπι δύο ομάδων που παλεύουν για την σωτηρία, ο Μακεδονικός με τον Νέστο Χρυσούπολης πέτυχαν από 2 γκολ με το 2-2 να τους δίνει από έναν βαθμό. Οι «πράσινοι» παράμειναν στην τελευταία θέση φτάνοντας πλέον τους 6, ενώ οι «κυανόλευκοι» έφτασαν τους 15 και σαφώς βρίσκονται σε καλύτερη θέση.

Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το τρίποντο, καθώς προηγήθηκαν από εξαιρετικά νωρίς με 2-0, καθώς ο Σαπουντζής άνοιξε το σκορ στο 3' και μόλις στο 7' έκανε το 0-2, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και αρχικά μείωσαν σε 1-2 στο 38', σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο και στο 61' και πάλι με τον Μορέρ έκαναν το 2-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ματς. Ο Νέστος βρέθηκε μια ανάσα από το να πάρει το τρίποντο, αλλά στο 85' ο Κωστίκα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Καζέλη

Σκόρερ: 38′ , 61′ Μορέρ – 3′ , 7′ Σαπουντζής

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Καζέλης, Χασάνογλου (46′ Καλαϊτζής), Θωμάι, Τσουκάνης, Αδαμίδης (30′ Κούφας), Κωτέλης (30′ Καρτάλης), Παναγιωτούδης, Μορέρ, Λαβάλ, Καντάβ (82′ Αμανατίδης), Αλτιντζής (30′ Καπνίδης).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Δαλιανόπουλος (55′ Φόρντος), Μανωλάκης (14′ λ.τ Αναστασόπουλος), Τσαμούρης, Γκιώνης, Λέλεκας, Ψάλτης, Κωστίκα, Αντεσίνα (72′ Τσίκος), Σαπουντζής (55′ Δερμιτζάκης), Ντοναλντόνι (72′ Σταυρόπουλος).

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Κυριακή 21/12

ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής

Καβάλα - Νίκη Βόλου

Δευτέρα 22/12

Αστέρας Aktor Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 34

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 31

4. Αστέρας Aktor Β' 27

--------------------------------------------

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6