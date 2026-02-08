Σεβίλλη - Τζιρόνα 1-1: Ο Βλαχοδήμος έπιασε πέναλτι και έσωσε τους Σεβιγιάνους
Η Σεβίλλη βρέθηκε στα σχοινιά, αλλά ο Βλαχοδήμος έκανε σπουδαία απόκρουση σε πέναλτι στις καθυστερήσεις και έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας (1-1) κόντρα στη Τζιρόνα. Με το καλημέρα οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο ματς, αφού στο 2ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία των παικτών, ο Ρινκόν εκτέλεσε χαμηλά στην αριστερή γωνία για το 1-0. Στο 90'+2' όμως η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Σάλας. Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει και χειρότερη, αφού οι Καταλανοί κέρδισαν πέναλτι στο 90'+8' με τον Στουάνι αλλά ο Βλαχοδήμος έκανε σωτήρια επέμβαση και κράτησε το σκορ στο 1-1.
Χαμογέλασε ξανά η Μπιλμπάο
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο σημείωσε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα για το 2026, αφού επικράτησε της Λεβάντε με 4-2 στο «Σαν Μαμές» και έβαλε ξανά μπροστά τις μηχανές για την ανάβασή της. Στο 17' ο Ματούρο αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Ινιάκι Γουίλιαμς και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Στο 29' η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε άνοιξε τον σκορ με τον Γκαλαρέτα, οποίος πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Γκουρουθέτα στο ύψος του πέναλτι. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Γκουρουθέτα από δημιουργός έγινε σκόρερ και με τελείωμα έκανε το 2-0. Στο 81' όμως ο Εγελθάμπαλ με ψαλιδάκι μείωσε για το 2-1, αλλά οι Βάσκοι στο 86' ανέβασαν κι άλλο τον δείκτη του σκορ με τον Σεράνο να διαμορφώνει το τελικό 3-1. Στις καθυστερήσεις τα γκολ έπεσαν βροχή. Στο 90'+4' ο Ολαγκαστί μείωσε για το 3-2, αλλά η Μπιλμπάο είχε κι άλλο γκολ με τον Ναβάρο που διαμόρφωσε το τελικό 4-2.
Επέστρεψε στις νίκες η Χετάφε
Η Χετάφε μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, χαμογέλασε ξανά, αφού έφυγε με το διπλό (2-1) από την έδρα της Αλαβές. Η ομάδα του Χιμένεθ ανέβηκε στην 11η θέση. Στο 53' ο Βάσκες άνοιξε το σκορ με ένα ωραίο σουτ και στο 27' ο Αραμπαρί ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα διαμορφώνοντας το 2-0.
‼️ ¡Vlachodimos ha salvado al Sevilla en el último minuto! #LALIGAEASPORTS— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2026
‼️ Paradón a Stuani, en el descuento, para mantener el empate.pic.twitter.com/XFS6ZSCPv0
